İngiltere, Polonya-Belarus sınırına 10 asker gönderdi

İngiltere, göçmen krizinin yaşandığı Polonya'nın Belarus sınırına 10 asker gönderdi.

İngiliz askerlerin, ülkede birkaç gün kalacağı ve Polonya hükümetinin talebi üzerine sınırı gezerek tel örgüler onarmak ve güçlendirmek için inceleme yapacağı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bir açıklama yaparak, Polonya'ya gönderilen askerlerin "Belarus sınırında mühendislik desteğine yoğunlaşacağını" belirtti.

Avrupa Birliği, göçmenlerin sınırı geçmesine izin vermezken, sınırda şu ana kadar 10 göçmen soğuk havalar nedeniyle hastalanarak yaşamını yitirdi.

Batı ülkeleri, göçmen krizi nedeniyle Belarus'u suçlayan açıklamalarda bulunuyor. AB ülkeleri, Minsk'i krizi "kasıtlı olarak körüklemekle" suçluyor.

Türk Hava Yolları, Minsk'e giden uçaklarına Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını almayacağına dair Polonya’ya güvence vermişti