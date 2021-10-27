İngiltere Ordusu'ndan emekli kadınların yüzde 22'si gençken tacize uğradıklarını belirtti

İngiltere Ordusu içerisinde yapılan bir araştırma kadınların yüzde 22'den fazlasının gençken cinsel tacize uğradığını, yüzde beşinin cinsel saldırıya uğradığını ve yaklaşık yüzde 28'inin psikolojik şiddet yaşadığını beyan ettiğini gösteriyor.

BMJ Askeri Sağlık dergisinde yayınlanan raporda, subay rütbesine sahip ya da çatışma destek görevi olan genç kadınların yaşadıkları sorunlara işaret edildi. 750 emekli askerle yapılan araştırma, askeri cinsel tacizin, zihinsel sıkıntının ağrı veya yorgunluk gibi fiziksel semptomlara neden olduğu sonucuna da ulaştı.

Bu arada, cinsel saldırı alkol sorunlarıyla, psikolojik şiddetse kaygı ve depresyonla yüksey düzeyde ilişkilendirildi.

Raporda birçok kadının sonuçlarından korktukları için olumsuz askerlik deneyimleri hakkında beyanda bulunmadıkları, başlarına gelen olayları bildirmedikleri ve askerlik hizmeti sırasında ve sonrasında artan zihinsel sağlık sıkıntılarından muzdarip olmaya devam ettikleri de belirtildi.

Öte yandan bir İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, “Silahlı Kuvvetlerdeki kadınların yaşamlarının her alanında deneyimlerini iyileştirmeye kararlıyız ve istismar, zorbalık, taciz veya ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz” açıklamasında bulundu.

Ordu içindeki kadın deneyimini geliştirmek için bir dizi "adım" atıldığını belirten sözcü, "gerektiğinde ilgili polis teşkilatı tarafından soruşturulan yasa dışı davranışlarla tüm deneyimlerin çok ciddiye alındığını" öne sürdü.