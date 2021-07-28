FBI çalışanları arasında cinsel taciz ve pedofili vakaları tekrar gündemde

ABD Adalet Bakanlığı'ndan Başmüfettiş Michael Horowitz 22 Temmuz günü ülkenin iç istihbarat örgütü FBI (Federal Soruşturma Bürosu) içerisindeki "uygunsuz ilişkileri" açığa çıkartması kurum hakkında geçmiş dosyaların da gün yüzüne çıkmasına vesile oldu. Söz konusu "yasak ofis aşkı" vakası medyanın dikkatini çekerken bunun yanında geçmiş cinsel suç dosyaları gündeme geldi.

FBI ajanlarına karşı açılan davalarda kurum içi çalışma ortamında cinsel tacizin olağan hale geldiği ortaya çıkarken 13 yaşından küçük çocuklara yönelik tacizde bulunan ajanların varlığı gündeme geldi. Ancak dikkat çekense üst düzeydeki FBI ajanlarını ilgilendiren davaların hepsinin sonuçsuz kalması.

2020'nin Kasım ayında FBI içerisinde bir dizi cinsel taciz vakası AP tarafından açığa çıkartılmıştı. Bir FBI Müdür yardımcısı sarhoş halde, kadın bir çalışanına saldırmış ardından istifa etmişti. Bir başka vakada da yine üst düzey bir FBI yetkilisi, 8 çalışanına karşı cinsel tacizde bulunduktan sonra görevi bırakmıştı. Üst düzey bir üçüncü ajansa cinsel birliktelik için genç bir çalışanına şantajda bulunduktan sonra görevi terk etmişti.

Başmüfettiş raporunda doğruladı

AP üst düzey FBI ajanlarını içeren son beş yılda meydana gelmiş en az 6 cinsel taciz vakası bildirdi. Dahası, AP, suçlanan FBI yetkililerinin her birinin disiplinin kurumu tarafından "sessizce tayin veya emekli edildiğine" dikkat çekerek herhangi birine ceza vermekten kaçınıldığına işaret etti. Bu durum "soruşturmalar kendilerine karşı cinsel taciz iddialarını doğrulasa bile" tam emekli maaşlarını ve ek ödemelerini almaya devam ettiklerini tespit etti. AP'nin bildirdiği bazı olaylar daha sonra Başmüfettiş Horowitz tarafından tekrar soruşturulmak için seçildi. Nisan 2021'de, Başmüfettiş AP'nin bulgularını raporunda doğruladı.

Ama kurum içi çürümüşlük bunlarla sınırlı değil. Ocak 2021'de Başmüfettiş Horowitz, bir FBI yetkili yardımcısının diğer üç kurum çalışanı ile istenmeyen fiziksel cinsel temaslarda bulunduğunu, meslektaşlarına saldırgan cinsel yorumlarda bulunduğunu ve bir ortamda astlarına ve ziyaretçilerine görevdeyken bina içerisinde alkollü içki sağladığını açıkladı.

Yüksek rütbeli bir kadın FBI ajanına 1,2 milyon dolarlık ödeme yapıldı

Mart ayında büro, istihbarat örgütüne dava açan mevcut yüksek rütbeli bir kadın FBI ajanına 1,2 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti. Davacı kadın ajan, bir grup erkek ajanın kendisini cinsel tacize maruz bıraktığını ve bunu bildirmesinin ardından kendisine karşı misilleme yaptıklarını beyan etmişti.

Haziran ayında, FBI Denetleme Özel Ajanı Karen Veltri, örgütün başkanı olarak ABD Başsavcısı Merrick Garland'a dava açtı. Davacı Veltri, birkaç gözetim kurumuna suistimal hakkında şikayette bulunduğunda kendisine misilleme yapan iki denetçi tarafından cinsel tacize uğradığını belirtmişti.

Mahkeme raporlarına göre Veltri sorunu kendi bölümü içinde çözmeye çalıştı ve iki denetçisinden biri olan Özel Ajan Robert Bennett'ten, kendisine karşı sözlü cinsel tacizde bulunan Sorumlu Özel Ajan Yardımcısı Francis Cucinotta'ya karşı yardım istedi.

Ancak, astı Bennett, desteklemek yerine Veltri'yi taciz etmeye başladı ve cinsel içerikli fotoğraf gönderdi. Cinsel taciz içeren sayısız mesajın yanı sıra sahip olduğu içkilerin ve silahların fotoğraflarını da mesaj attı.

Çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet vakaları

Temmuz ayındaysa Louisiana'da bir ajan eyalet polisinin yürüttüğü bir soruşturma sonucu tutuklanmıştı. Ajan David Harris'in 2016 yılından beri 13 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu açığa çıkmıştı.

Öte yandan 18 Temmuz'daysa birlikte katıldıkları bir "swinger" (eş değiştirme) etkinliği sonrasında eşini ağır bir şekilde darp ederek öldürme teşebbüsünde bulunan Richard J. Trask adlı ajansa tutuklandı. Aynı FBI ajanı, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'i kaçırmak için komplo kurmakla da suçlanıyor.

Söz konusu vakalar gün yüzüne çıkmış olanların bir kısmını oluşturuyor. FBI vakaların ardından AP'ye yönelik cinsel ve diğer şiddet ve istismar türlerine "karşı sıfır tolerans göstermeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

FBI'ın kurum içi cinsel şiddet ve taciz vakaları engelleme konusunda eylemsizlik tutumu gün ışığına çıkarken, son haftalarda yüksek makamları kapsayan davada cinsel suistimalleri tam olarak araştırmadaki başarısızlığı da ortaya çıktı.

FBI davadaki 'başarısızlıklarını' kabul etti

Başmüfettiş Horowitz, 14 Temmuz'da FBI'ın eski ABD Jimnastik milli takımı doktoru Larry Nassar'a yönelik cinsel taciz iddialarını araştırırken "temel" hatalar yaptığı ve davayı "son derece ciddiyetle" ele almadığı sonucuna varan bir rapor yayınladı.

Raporda, FBI'ın Nassar'a yönelik suçlamaları öğrendiği ve nihayet harekete geçtiği zaman arasında, yavaş ve özensiz soruşturmanın bir sonucu olarak, 40 kadar kadın ve çocuğunun taciz edildiği belirtildi.

FBI, davadaki "başarısızlıklarının" ABD'nin "önde gelen kolluk kuvvetleri" için "affedilemez ve bir itibarsızlık" olduğunu kabul etti.