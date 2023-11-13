İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevden alındı

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı.

İngiliz basınına göre, Başbakan Rishi Sunak, başkent Londra'da Filistin'e destek eylemlerine karşı tavrı ile eleştirilen Braverman'i görevden aldı.

Ne olmuştu?

BBC'nin haberine göre, İngiltere’de 7 Ekim sonrası düzenlenen Filistin yanlısı gösteriler Başbakan Rishi Sunak'la İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı karşı karşıya getirmişti. Braverman, yazdığı bir makalede Londra polisini “taraf tutmakla” suçlamış, Başbakanlık’tan yapılan açıklamadaysa “Üzerinde anlaşılmış bir makale değil” denilmişti.

Bakan Braverman, 9 Kasım'da Times gazetesinde yayımlanan makalesinde, Filistin yanlısı gösterileri, “nefret yürüyüşleri” olarak nitelendirdi. Braverman, başkent Londra'da 11 Kasım'da yapılan Filistin yanlısı yürüyüşün de engellenmesi çağrısı yaptı.

Polisi “çifte standart” uygulamakla suçlayan Braverman, daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlattı ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini “kayırdığını” iddia etti.

Braverman daha önce de birçok kez, benzer yürüyüşlere karşı harekete geçilmesi çağrısı yapmıştı.

Sunak da, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın silah bırakmasının yıl dönümü olarak kabul edilen Ateşkes Günü'nde düzenlenecek Filistin'le dayanışma yürüyüşü için, "Provokatif ve saygısızca" ifadesini kullandı.