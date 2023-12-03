İngiltere Gazze üzerinde 'gözetleme uçuşları' yapacağını duyurdu

İngiltere "rehinelerin yerini tespit etmek için" Gazze ve İsrail üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin İsrail ve Gazze hava sahaları dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'de gözetleme uçuşlarına başlayacağı duyuruldu.

Bakanlık sözkonusu uçuşların aralarında İngiltere vatandaşlarının da olduğu Gazze'deki "rehinelerin yerini tespit edip, onları kurtarmak için" yapılacağını bildirdi.

Gözetleme uçağının silahsız olacağı ve muharebe görevi olmayacağı belirtilen açıklamada sözkonusu uçağın "yalnızce rehine kurtarmayla ilgili bilgileri" paylaşacağı öne sürüldü.

İngiltere 7 Ekim'den bir hafta sonra Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması'na ait iki gemi göndermişti.