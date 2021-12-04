İngiltere ev kedilerine mikroçip takmayı zorunlu hale getiriyor

İngiltere Hükümeti, kayıp evcil hayvanları sahipleriyle yeniden bir araya getirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış, evcil kediler için zorunlu bir mikroçipleme planını açıkladı.

Kedilerine çip taktırmayı reddedenler 500 sterline kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak. Çipleme ayrıca kedilerin terkedilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Mikroçipleme planı bugün Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

İngiltere'de karantinalar sırasında köpek kaçırma vakalarının artmasının ardından evcil hayvan kaçırma olaylarının ceza gerektiren bir suç haline getirilmesi çağrıları arttı.

Hayvan Refahı Bakanı Lord Goldsmith yaptığı açıklamada, "Kediler ailelerimizin çok sevilen parçalarıdır ve onlara mikroçip taktıklarından emin olmak, eğer kaybolurlarsa veya çalınırlarsa onlarla tekrar bir araya gelmenizi sağlamanın mümkün olan en iyi yoludur" dedi.

Resmi istatistiklere göre, İngiltere'deki kedigillerin önemli kısmına zaten izleme mikroçipleri takılmış durumda ve 10,8 milyondan fazla evcil kedinin yaklaşık 2,8 milyonunda bir mikroçip bulunmuyor.

Yeni kurallara göre, tüm kedilere 20 haftalık olmadan önce sahiplerinin iletişim bilgilerinin bir veritabanında saklandığı bir mikroçip takılması gerekecek.