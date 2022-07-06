İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifalara dair açıklama: 'İstifa etmenize üzüldüm'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifalarına yanıt vererek, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay’ı Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi’yi ise Maliye Bakanı olarak atadı.

'İstifa etmenize üzüldüm'

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa etmesinin ardından istifalara mektupla yanıt veren Johnson, Maliye Bakanı Sunak'ın istifasını, "beraber çalışmayı özleyeceğim" şeklinde yanıtlayarak, "Hükümetten istifa etmenize üzüldüm. Tarihimizin ekonomimiz için en zorlu döneminde ülkemize üstün hizmetlerde bulundunuz. Tavsiyenize ve kamu hizmetine olan derin bağlılığınıza çok değer verdim ve hükümette sizinle çalışmayı özleyeceğim" ifadelerine yer verdi.

'Özleneceksiniz'

Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifasına da yanıt veren Johnson, çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu hükümete ve Birleşik Krallık halkına ayrıcalıkla hizmet ettiniz. Covid-19 pandemisinde Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nı yönettiniz. Çok özleneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yeni Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı atandı

Javid'in istifasından sonra, Kabine Ofisi Bakanı Steve Barclay, yeni Sağlık Bakanı olarak atandı. Barclay, daha önce 13 Şubat 2020- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında Hazine Baş Sekreteri, 16 Kasım 2018 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Avrupa Birliği'nden Çıkıştan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Sunak'ın istifasından sonra ise Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Maliye Bakanı olarak atandı. Zahawi, 2020 ve 2021 yıllarında korona virüs pandemisi sorasında hükümette Covid-19 Aşı Uygulama Bakanı olarak görev yapmıştı.