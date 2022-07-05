İngiltere Başbakanı'ndan 'Montrö' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İngiltere, savaş gemilerini Karadeniz'e sokmak ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı üzerinde kontrol sağlamak için kendi koşullarını yaratmaya çalışıyor" açıklamasının ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Montrö Sözleşmesi'ni ihlal etmeyi planlamadığını söyledi.

Johnson yaptığı açıklamada, "Hayır, bunu gözden geçirmiyoruz. İngiltere'nin veya diğer ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'de bulunmasını gerektirmeyen, ancak daha sert bir yaklaşım sergilenmesini gerektirebilecek alternatif çözümler var" diye konuştu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatını küçük paylar halinde gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Johnson, nehir ve demiryollarından sevkiyat için planlar yapıldığını ifade etti.

OPEC+'dan daha fazla petrol üretimine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere gibi tüm Batı ülkelerinin de Suudi Arabistan ile güçlü ve verimli bir ilişki kurması gerektiğini belirtti.

Johnson, "OPEC+'dan daha fazla petrol üretimine ihtiyaç duyduğumuza kuşku yok" dedi.