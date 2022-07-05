İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren belirten Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar.
Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söyledi.
İngiltere'de Başbakan Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı istifa etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren belirten Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar.
Haber Merkezi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren belirten Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar.
Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söyledi.