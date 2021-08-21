İngiltere Başbakanı: Çözüm için Taliban'la çalışabiliriz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere hükümetinin acil durum komitesi Cobra'yla yaptığı toplantının ardından Afganistan'a ilişkin yaptığı değerlendirmede, "(Kabil) Havaalanında durumun istikrara kavuştuğunu görüyoruz" dedi.

Sputnik Türkiye'deki habere göre Johnson, "Dün 1000 dolayında kişiyi tahliye ettik. 1000 de bugün ve bunların bir çoğu Britanya'ya geri dönme hakkı olanlar ve bir çoğu Afganistan yeniden iskan ve yardım programı altında geliyor" diye konuştu.

Boris Johnson, gerekirse Afganistan için "bir çözüm bulmak" adına Taliban'la çalışacağını da sözlerine ekledi.