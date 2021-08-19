Hem Taliban hem kukla hükümet: Afganistan'da öne çıkan siyasilerin geçmişi ABD'de birleşiyor

ABD'nin 20 yıllık işgalinin ardından Afganistan'dan çekilmesiyle, zamanında sosyalist ve halkçı iktidara karşı silahlandırıp Beyaz Saray'da ağırlanan Taliban hızla iktidarı ele geçirdi.

Şimdi ABD destekli kaçak Afgan hükümetinin temsilcileri ile Taliban, yeni kurulacak hükümet için müzakere masasında. Müzakerelerdeki iki tarafın da geçmişi ABD'de birleşiyor.

Reagan 1983'te Sovyetler'e karşı 'özgürlük savaşçıları' diyerek Taliban'ın öncüllerini Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

O isimlere yakından bakalım:

Eşref Gani:

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından ülkeden milyon dolarlarla kaçtığı iddia edilen ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu açıklanan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 1949 doğumlu.

Gani liseyi ABD'nin Oregon eyaletinde okudu ve 1967'de mezun oldu. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nde kültürel antropoloji okuyan Gani hükümet bursuyla gittiği ABD'de Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 1978'de Afganistan'daki devrimle iktidara gelen Afganistan Demokratik Halk Partisi'nin çağrısı üzerine Sovyetler'in Afganistan'a desteği sonrası ülkesine dönmekten vazgeçti ve ABD'de kaldı. Gani uzun yıllar ABD üniversitelerinde ve Dünya Bankası'nda çalıştı. Ülkesine geri dönüşü ise ABD'nin Afganistan'ı işgal ettiği 2001 tarihinde oldu. Gani Hamid Karzai hükümetine danışman olarak görev yaptı. 2014 yılında Afganistan Cumhurbaşkanı oldu.

Hamid Karzai:

Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından Kabil'de Taliban ile önceki gün masaya oturanlardan biri Hamid Karzai.

Kandahar doğumlu Karzai 1980'lerde Hindistan'da yüksek lisansını aldıktan sonra Pakistan'a geçerek ABD'nin desteklediği cihatçılarla birlikte halkçı Afgan hükümeti ve Sovyetler'e karşı çatışmaları fonladı.

Afganistan'da Taliban'ın 1996'daki iktidarı sırasında kısa bir süre Taliban'a hizmet eden Karzai, 2001'de ABD işgaliyle birlikte Taliban'a karşı kabilelerin savaşını örgütledi ve 2001-2014 arasında Afganistan Cumhurbaşkanlığı yaptı.

Anas Hakkani

Kabil'de Karzai ile görüşmeye Taliban adına katılan örgütün yan kolu Hakkani Ağı'nin liderlerinden Anas Hakkani, CIA'in Sovyetler'e karşı desteklediği "mücahit"lerden Celaluddin Hakkani'nin oğlu.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan Celaluddin Hakkani'yi "özgürlük savaşçısı" diye nitelemişti.

Taliban'ın bir kolu olarak Pakistan sınırında konuşlanan Hakkani Ağı'nın örgütün intihar saldırılarında aktif rol aldığı biliniyor. Anas Hakkani aynı zamanda Taliban'ın siyasi sözcülerinden biri.

Abdullah Abdullah

Kabil'de Taliban ile Salı günü başlatılan görüşmeye Afganistan'ın ülkeden kaçan hükümetinin müzakerecilerinden Abdullah Abdullah da katıldı. Bir göz doktoru olan Abdullah Abdullah Pakistan sınırında Demokratik Halk Partisi hükümetine ve Sovyet güçlerine karşı savaşan ABD destekli gerillalara hizmet veren isimlerden.