İngiltere 2022'nin son çeyreğinde 0,1 büyümeyle resesyondan kurtuldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiliz ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 büyüdü. Ülkede inşaat, üretim ve telekom sektörlerindeki hareketlilik büyümenin itici gücü oldu.

Ülkede birçok sektöre yayılan grev dalgası, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle resesyon beklenen ekonomi geçen yılın son çeyreğindeki büyümeyle resesyon ihtimalinden kurtuldu.

Enflasyon yüksek seviyede

İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat'ta yıllık bazda yüzde 10,4 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetmişti. TÜFE’nin Şubat'ta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 9,9 artması bekleniyordu. (AA)