İngiliz muhafazakârlardan ırkçı öneri: Göçmenleri 12 bin kilometre uzağa gönderelim

Son iki hafta içerisinde düzensiz göçmen yoğunluğunun arttığı İngiltere’de ‘göçmenlerle nasıl mücadele edileceği’ başlıklı tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

TRT’nin aktardığı habere göre, hükümetin son dönemde ele aldığı göçmen yoğunluğu konusunda Muhafazakâr politikacılardan Lee Anderson, İngiliz The Guardian’a yaptığı açıklamada, İngiltere Hükümeti Göçmenlik Bakanı’nı göçmenleri gönderme işlemlerine başlanması konusunda ikaz ettiğini söyledi.

Muhafazakâr Milletvekili Anderson açıklamasında, göçmenler için Falkland Adaları’nı önererek “Falkland Adaları’ndan yanayım. Bu insanları caydırmanın tek yolu. Onlara, 'buraya gelirseniz 12 bin kilometre uzağa gönderilirsiniz' mesajını vermektir” ifadelerini kullandı.