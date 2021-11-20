Göçmenleri taşıyan bot battı: En az 75 kişi yaşamını yitirdi

Libya açıklarında en az 75 göçmenin boğularak öldüğü bildirildi.

Haber Merkezi

Libya üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılan bir göçmen botunun batması sonucu en az 75 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

15 kişininse kurtularak Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı öğrenildi.

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