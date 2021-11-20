Libya üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılan bir göçmen botunun batması sonucu en az 75 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
15 kişininse kurtularak Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı öğrenildi.
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Aydemir Güler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Yalçın Cuğ
Haber Merkezi
Göçmenleri taşıyan bot battı: En az 75 kişi yaşamını yitirdi
Libya açıklarında en az 75 göçmenin boğularak öldüğü bildirildi.
Haber Merkezi
Libya üzerinden Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’e açılan bir göçmen botunun batması sonucu en az 75 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
15 kişininse kurtularak Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı öğrenildi.