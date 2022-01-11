İngiliz enerji şirketinden dalga geçer gibi 'ucuz ısınma' önerileri: 'Hayvanınıza sarılın, evde zıplayın'

İngiltere'nin en büyük enerji şirketi Ovo Energy, ülkedeki yüksek faturalara karşılık "daha ucuz ısınma yöntemi" olarak ev hayvanlarına sarılma ve lapa yeme gibi önerilerde bulundu.

Ovo Energy'nin 2020'de hissesini aldığı SSE şirketinin sayfasında "kışın kombiyi açmadan ısınmak için 10 basit ve maliyetsiz yol" önerisi yer aldı.

Sayfada, "çok kat giyinme", "evi temizleyerek, çocuklarla oyun oynayarak ve zıplayarak hareketli kalma" ve "ocağı açık bırakarak ekstra ısı sağlama" gibi öneriler de sıralandı.

Şirketin "ucuz ısınma" önerileri, ülkede büyük tepki topladı. İşçi Partili meclis üyesi Darren Jones, Financial Times'a yaptığı açıklamada, şirketin önerilerinin "düşüncesiz" olduğunu söyleyerek şirkete tepki gösterdi.

Jones, "Faturayı ödeyemediği için ısıtıcıyı açmak yerine daha kalın giyinmeyi önermek, çoğu aile için zor olan böylesi bir dönemde saldırgan bir nitelik taşıyor" dedi.

Ovo Energy, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak özür diledi. Açıklamada, "SSE müşterilerine gönderilen önerilerden dolayı utanç duyuyoruz. Müşterilerimize daha anlamlı bilgiler verecek şekilde güncellemek üzere yazıyı blogdan kaldırdık" denildi.

İngiltere'de son 10 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor. Ülkede son aylarda toptan gaz satış fiyatlarının yükselmesiyle birlikte hanelere ve işletmelere gelen elektrik faturaları büyük artış gösterdi.