İnfaz yasası çıktı, cezaevleri boşaldı

Cinsel saldırı, istismar, rüşvet, uyuşturucu suçlularının yararlandığı yeni infaz düzenlemesiyle cezaevinde bulunanlarının sayısında düşüş yaşandı. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Ekim itibarıyla cezaevi nüfusu yılbaşına kıyasla yüzde 23,5 azaldı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2021 yılında cezaevlerinde 272 bin kişi bulunuyordu. Bu sayı 1 Ocak 2023'e kadar 69 bin kişi artarak 341 bine ulaşmış ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.

Geçtiğimiz temmuz ayında çıkarılan yasa düzenlemesiyle cezaevi nüfusunda keskin bir düşüş yaşadı.

2 Ekim itibariyle cezaevi nüfusu 80 bin 415 kişi azalarak 261 bin 82’ye geriledi. Bu kişilerin 217 bin 146’sı hükümlü, 43 bin 936’sı ise tutuklulardan oluşuyor. Kapalı cezaevlerinde 221 bin 232, açık ceza infaz kurumlarındaysa 39 bin 850 kişi bulunuyor.

Ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesiyse 297 bin 200 kişi.

Yasa çıkmıştı

14 Temmuz’da Meclis'te kabul edilen yeni infaz düzenlemesi, AKP'li Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 15 Temmuz’da yürürlüğe girdi.

Buna göre 31 Temmuz’a kadar cezaevinde bulunan bazı hükümlülere, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçme ve buradan da tahliye yolu yasal statüye kavuşturuldu.

Yasa, bu hükümlüler arasında cinayet, yaralama, uyuşturucu, tecavüz, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve rüşvet suçlarından hüküm giyenler başta olmak üzere onlarca suçtan mahkum olanları da kapsıyor.