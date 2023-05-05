İnce'ye yanıt veren Davutoğlu kestikleri pastayı hatırlattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na teklifiyle ilgili konuştu. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı “Davutoğlu'yla Babacan’ı kenara çeksin, kayıtsız destek oluyorum” çağrısını değerlendiren Davutoğlu “Muharrem İnce Erdoğan’dan iyi ders alıyor. Siyasi nezaketsizliği Erdoğan’la yarışıyor. Gayet yakışıyorlar birbirlerine. Yan yana dursalar iyi bir ekip olurlar" dedi.

Davutoğlu İnce'nin geçen yıl partisinin genel merkezine yaptığı ziyareti de hatırlatarak şunları söyledi:

"Muharrem İnce’ye şunu sorayım ben. 18 Mayıs 2022, Muharrem İnce Gelecek Partisi Genel Merkezi’ni ziyarete geldi. ‘At onları kenara’ dediği Davutoğlu’nu ziyarete geldi. İkramda bulunduk, pasta da kestik çünkü partisinin kuruluşunun ikinci yıl dönümüydü. Ve gayet iltifatkâr cümlelerle birbirimize basın toplantısı yaptık. Ne değişti? Neden biliyor musunuz? O haftadan sonraki tabii 29 Mayıs’ta bizim ev sahipliğimizde altılı masa toplandı. Ben bu görüşme öncesinde, aramızdaki fark bu işte. Anlamıyor bunu Muharrem İnce gibi kafalar. Çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Kötü bir çıkış yolu bulmuş, tavsiye etmem. Köprüden önce son çıkış."

'Nezaketsizliklere alıştık'

İnce'nin açıklamasının kendisini üzüp üzmediği sorusu üzerine Davutoğlu "Yok hiç üzülmedim, çünkü bu nezaketsizliklere alıştık. Bu ziyaret öncesinde ben Sayın Kılıçdaroğlu’na söyledim. Bakın bizim siyaset anlayışımız bu. Ben Kılıçdaroğlu’nun haberi olmadan veya onunla istişare etmeden herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi ile geçmişi olan biriyle görüşmedim. Sayın Kılıçdaroğlu’na dedim, ‘Sayın Muharrem İnce ziyaret etmek istiyor, sizce mahsuru var mı?’ Memnuniyetle dedi. Hiçbir sakıncası yok diye. Bizimle Kılıçdaroğlu arasındaki hukuk bu, kendisiyle Kılıçdaroğlu arasındaki hukuk da bu. Gelip bize saygıyla gelecek, saygı da görecek. Bugün kapımı çalsa Erdoğan veya Bahçeli gelse, kim olursa olsun kapıyı aynı şekilde açarım. Bu sözlere zavallı derim" diye konuştu.