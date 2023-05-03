İnce: Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek şartını açıkladı.

İnce, Sözcü TV canlı yayınına katıldı. İnce şöyle konuştu:

“Sayın Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Yüce Divan'dan kurtarıyor. Ben ilke ittifakını savunuyorum. Suriyelileri göndereceğim diyor. Yahu Esad ile en son konuşan kişi Davutoğlu değil mi? Emevi Camii'nde namaz kılacağız demedi mi?

Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Davutoğlu. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ben buna inanmıyorum.

Umudun bildirgesini yayınladım. 20 dakikası vaatlerim. 25 dakika Erdoğan'ı eleştirdim. 1 dakikası sadece muhalefeti eleştirdim.

Ali Babacan bakanken kamu bankaları kime bağlıydı. Bunun getirdiği kadroların yüzde 80'ini FETÖ'den açığa alınmış. Bunlar kurtarıcı olacak. Oyları 1 bile yok. Ben referandumda boğazım yırtılana kadar hayır dedim, bunlar imza verdi. Bunlar vatan kurtarıcısı ben sarayın adamıyım öyle mi?

Bugün kötü ama siz diyorsunuz ki sıtmaya razı olalım.

Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım.”