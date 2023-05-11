İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından oy pusulası değişecek mi?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün yaptığı basın açıklamasında cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum, bunu milletim için yapıyorum" dedi.

İYİP YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; Oy pusulası değiştirilmez. Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz" dedi. Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaşımına göre, çekilen adayın yüzde 50+1 oy alması durumunda 2. turda 2. aday ve 3. aday ikinci tura kalmış kabul ediliyor. Seçimler de bu iki aday arasında gerçekleşiyor.