İnce'nin açıklama yapacağı saat belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin "seçimden çekileceği" iddialarının ardından bugün bir basın toplantısı yapacağı belirtilmişti. Memleket Partisi Genel Merkezi'ndeki basın toplantısının saat 14.00'te gerçekleştirilecek öğrenildi.

Gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü TV’de Ebru Baki’nin sunduğu ‘Para Politika’ programında, Muharrem İnce cephesinden edindiği son kulis bilgilerini aktarmış, İnce’nin dün akşam saatlerinde bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade etmişti.

Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘bunu bir düşünelim’ diyor. Şu an partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak” demişti.