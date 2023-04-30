İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 'Ben hazırım'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylarının televizyonda tartışması gerektiğine dair sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, diğer cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunarak, "Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler soru sorarsanız, biz cevaplarız, takdir milletindir deriz ve mesele biter. Bu tür toplantılara eksikliklerim ortaya çıkar, sinirlerimi tutamam anlayışıyla gelinemiyorsa bu doğru değil" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin sosyal medya üzerinden yanıt veren İnce, "Ben hazırım" dedi.