İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 'Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ittifak kuracaktık, doğrusu buydu ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'ye giden İnce,İzmit Kent Meydanı'nda konuşma gerçekleştirdi.

'Birbirimize lazım olacağız, bu seçim iki turlu'

"Ne kadar terör örgütü varsa Muharrem İnce'yle ilgili montaj kasetler yapıyor, montaj dekontlar yayınlıyorlar. Alıyorlar bir dekontu, 'Muharrem İnce' yazıyorlar, 10 milyon lira rüşvet göndermişler. Rüşvet bankadan mı gönderilir? Pazar günü mü gönderilir?" diyen İnce, "Bu FETÖ'cüler sahtekar olduğu için bunları yayınlıyorlar ama benim sevgili eski arkadaşlarım da bunları yayıyor. Ayıp, bak birbirimize lazım olacağız. Bu seçim 2 turlu" dedi.

'Kılıçdaroğlu yanlış yaptı'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaptığını söyleyen İnce, şöyle konuştu:

"Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsinin oyunu toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi; cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ittifak kuracaktık. Doğrusu buydu ama yapmadılar. Şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak." (AA)