İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at destek vereceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP ile ittifak için yeni şartlarını "Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim söz" ifadeleriyle duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre partisinin Bahçelievler ilçe teşkilat binasına giden İnce, burada CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Muharrem İnce, "İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine 2'şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki 'Muharrem İnce bize yardımcı ol' olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye'nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada Memleket Partisi'nde. Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz. Var mısın? Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar" diye konuştu.