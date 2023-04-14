İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 'Babacan ve Davuoğlu'nun döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın?'

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yardımcı olmasını isteyen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Çalınan bu 418 milyar dolar para son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Babacan'ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın? Davutoğlu'nun dönemindekileri de geri alacak mısın?" dedi.

Partisinin selamlaşmasını tanıttı

DHA'nın haberine göre; Rize'de partisinin milletvekili aday tanıtımı programına katılan İnce, sloganlarının "Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan" olduğunu belirtti.

İnce, "Türkiye'nin 3 H'ye ihtiyacı var. Huzura, hakkaniyete, hukuka ihtiyacı var. Memleket Partisi olarak 3 H'yi getireceğiz. Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı var. Adalet, ahlak ve akla ihtiyacı var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket" dedi.

İnce, partisinin selamlaşmasını da tanıttı. İnce'nin tanıttığı selamlaşmaya göre; Memleket Partililer bundan sonra baş parmaklarını ve serçe parmaklarını birleştirerek yaptıkları üç işaretiyle selamlaşacak.

'Babacan'ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın?'

İnce, konuşamasına şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'ndan bir şey rica ediyorum. Kazanırsam bana yardımcı ol. Çalınan bu 418 milyar dolar para son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Çünkü Babacan ile Davutoğlu, 17 senesinde var bu işin, 4 senesinde yok. Babacan paranın başındaydı. Bu paraları geri alacaksan, Babacan'ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın? Davutoğlu'nun dönemindekileri de geri alacak mısın? Alacaksan cumhurbaşkanı yardımcından nasıl alacaksın? Bu sorunun cevabını istiyorum.

İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. İftiralar, karalamalar, sahte belgeler havalarda uçuşuyor ama bunlara boyun eğeceğimiz zannediyorlar. Asla boyun eğmeyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz."