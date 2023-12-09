İnce'den 'İzmir adaylığı' iddialarına yanıt: 'Olmayan teklifin konusu olmaz'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüçmeye dair açıklamada bulundu.

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimde İzmir'den CHP adayı olacağına dair iddialara dair de konuşan İnce, söz konusu iddiaları yalanladı.

'İmamoğlu'nu ben aradım'

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, İmamoğlu'nun kendisinin aradığını belirterek şöyle konuştu:

"Kendisini uzun zamandır tanırım. Ben kendisi ile tanıştığımda Beylikdüzü İlçe Başkanı idi. Siyasette bunlar vardır. Bazen biz daha üst makamda oluruz, bazen de yer değiştiririz. Ben onu aradım ve görüşmek istedim. Kendisine şunu söyledim, ‘İstanbul’u kazanmak önemli idi. Ama kaybetmemek daha önemli. Senin kaybetmen Cumhuriyetçilerin moralini bozar. Senin o yeri koruman lazım. Ben senin için ne yapabilirim?’ dedim.

Ben aday olmadığım Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 103 bin oy aldım, bir o kadar da iptal edildi. Bu demektir ki Memleket Partisi’nin burada en az 250 bin oyu var. Geçen seçimde 14 bin oy farkla kazandığı düşünülürse bu destek bence önemli. İstanbul’u kaybetmemek lazım.”

'Olmayan teklifin konusu olmaz'

Önümüzdeki günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geleceğini aktaran İnce, "Özgür Özel ile İzmir’de adaylık konusunu mu konuşacaksınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Olmayan teklifin konusu olmaz. Böyle bir teklif yok ki, bunun üzerine konuşalım. Oradaki mesele şu. Ben İzmir konusunda CHP’yi uyardım. İzmir’i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir’i kaybederler. HDP’nin İzmir’e Sırrı Süreyya Önder’i aday göstereceği konuşuluyor. HDP’nin ya da HEDEP’in İzmir’de ciddi bir oyu var ve Sırrı Süreyya Önder bu ciddi oyu toparlar. İyi Parti’nin adayı Özlale de bir miktar oy alır. Bir bakarsın İzmir de gidivermiş. İzmir’de kimi göstersem alırım kafasından çıkmaları lazım. Bunu söyledim ben. CHP’nin yeni yönetiminin ayakları henüz yere basmıyor. Bunun için kendileri ile konuşup uyarmaya çalışıyorum.”