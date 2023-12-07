İnce ile İmamoğlu görüşmüş: 'İzmir adaylığı teklif edilebilir'

Daha önce yerel seçime tek başlarına gireceklerini söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yeni CHP yönetimiyle temasa geçti.

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İnce'nin 1 Aralık'ta görüştüğünü ve buluşmada yerel seçimde işbirliğinin konuşulduğunu aktardı.

Sözcü TV yayınında görüşmeye ilişkin bilgi veren Saymaz, "Muharrem İnce birkaç hafta önce bütün muhalefete sandık güvenliği ve işbirliği çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'de bir karşılık bulmuş. Öğrendiğim kadarıyla geçen cuma günü İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştüler. Bu görüşmede ittifak meselesi de ele alındı" diye konuştu.

Saymaz'a konuya ilişkin açıklama yapan Muharrem İnce görüşmeyi doğrulayıp "Seçimde işbirliği meselesini ele aldık" dedi.

Saymaz, İnce'nin görüşmede İmamoğlu'na "Siz İstanbul'u 13 bin oy farkla almıştınız. Memleket Partisi ise cumhurbaşkanı seçimine girmediği halde İstanbul'da 100 binin üzerinde oy aldı. Dolayısıyla bu oy da İstanbul'un kazanılmasına etki edecektir" dediğini aktardı.

İzmir adaylığı gündemde

"Elbette işbirliğine sıcak bakıyorum" diyen İnce, "Ben muhalefetin elindeki kalelerin Ak Parti'nin eline gitmesini istemem. Buna gönlüm razı olmaz. Bu bakımdan işbirliği önerisine açığım. Önümüzdeki hafta da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muharrem İnce'ye adaylık teklif edilebileceğini duyduğunu söyledi. Saymaz iddiayı sorduğu Muharrem İnce'nin "Teklif edilmedi ama benim kulağıma da geldi" dediğini aktardı.