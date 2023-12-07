TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş: Komünist belediyecilik örnekleri artacak

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş, bu akşam Cadde TV’de Devrim Hacısalihoğlu’nun sunduğu bellek programına katıldı.

TKP’nin belediyecilik anlayışı komünist belediyecilik anlayışıdır diyen Savaş, komünist belediyeciliğin gerçekleşmesinin halkın yönetime örgütlü katılımı sağlamaktan ve rantı ortadan kaldırmaktan geçtiğini söyledi.

Programda öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

'Komünist Belediyecilik örnekleri artacak'

"Türkiye’de komünist belediyelerin yaygınlaşması için TKP elinden geleni yapacak. Tüm seçim bölgelerinde seçimlere katılacağız. Yurttaşlar her yerde TKP’nin adını görecek.

Tüm seçim bölgelerin belediye ve il genel meclislerinde aday göstereceğiz ama belediye başkanlıklarında diğer sosyalist örgütlerle karşılıklı destekler vermeye açığız. Bir başka yapının güçlü bir adayı vardır, halkçı belediyeciliğe uygun bir adaydır bu durumda alan boşaltma, aday göstermeme gibi karşılıklı iş bölümlerine açığız.

'TKP Defne’de seçime iddialı giriyor'

TKP Türkiye’nin çeşitli yerlerinde seçime iddialı giriyor. O yerlerden bir tanesi Defne. Böyle örneklerimiz olacak. Onun dışında büyükşehirler çok önemli. Emekçilerin tekrar tekrar aynı çözümsüzlüğe düşmesini istemiyoruz. Büyükşehirlerde alternatif oluşturmakla yükümlüyüz.

Depremde insanlar bana bir tane keski getiremeyen, kazma getiremeyen devlet nerede diye sordu?

Biz diyoruz ki o devlet iş makinaları şirketinin, müteahhitlerin kasasında. Bu çok farkına varılan bir şey oldu. Bunun seçime tahvil edilmesi, toplumsal bir örgütlülüğe dönüşmesi mücadelemizin konusu.

'Önümüzdeki günlerde komünist belediyecilik ilkelerimizi açıklayacağız'

Önümüzdeki günlerde seçimlere dönük detaylı bir açıklama yapacağız. Komünist belediyecilik ilkelerimizi detaylı anlatacağımız halk toplantıları gerçekleştireceğiz ve seçim çalışmalarımızı gerçek bir seçenek olarak örgütlemek için çalışacağız hep birlikte."