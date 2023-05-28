İnce'den Erdoğan'a tebrik, muhalefete davet: 'Yanlış nerede diye kafa yorun'

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasını kesin olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan kazandı.

İlk tur oylamasında 100 bin imza toplayarak aday olan ancak seçime kısa süre kala adaylıktan çekilen Muharrem İnce seçim mesajı verdi.

Twitter'dan paylaşım yapan İnce şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum."