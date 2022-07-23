İnce'den Erdoğan'a: Millete 'sürtük' diyor, Katar kapılarında sürtüyor

Partisinin 1. Olağanüstü Kurultayı’nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Millete ‘sürtük’ diyor ya, Katar kapılarında sürtüyor 3-5 milyar dolar için. Kim sürtük, sürten kim?" dedi.

İnce, Erdoğan'ın Haziran Direnişi'ne katılan yurttaşlar için kullandığı "sürtük" ifadesine yönelik şöyle konuştu:

"Maliyemizin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıyayız. 94 krizini, 2001 krizini gördük ama ilk kez şaşkınlıkla izliyorum. Benim hesabım, kitabım şaştı. Artık 850 liralık bir şeyi 3 bin 850 lira dese 3 bin 500 lira olur mu deriz, benim hesabım şaştı, bilmiyorum sizin hesabınız şaştı mı? Ekonomist olmaya gerek yok batırdı bu Erdoğan bu memleketi, batırdı. Türkiye’de artık zengin bir azınlık var yoksul bir çoğunluk var. Yurttaşı da gırtlağına kadar borçlu, devleti de gırtlağına kadar borçlu. Bunun tek bir sorumlusu var; Erdoğan. Erdoğan’ın inadı, kibri, iş bilmezliğidir. Memleketin hali içler acısı, umudumuz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Millete ‘sürtük’ diyor ya, Katar kapılarında sürtüyor 3-5 milyar dolar için. Kim sürtük, sürten kim? Bu millet sürtük değil."