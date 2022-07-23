Erdoğan'ın eski doktorundan AKP'li Elitaş'a yanıt: 'Bir devir kapanıyor, az kaldı'

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri’nin yerel televizyon kanalı TV1’de katıldığı "Gündem Özel" programında "Şu an AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var" demişti.

Elitaş, “Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek alternatif olması, Cumhur İttifakı’nın tek güvenilir odak olması önümüzdeki süreçte sandık başına gidecek vatandaşlar sağduyusunu yapacak. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki… ‘Ya niye böyle yapıyorsunuz’ diye üzüntülerini ifade ediyorlar” diye konuşmuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Elitaş'ın sözlerine yanıt veren Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, "Kırgınlık, kızgınlık olsa öpün başınıza koyun. Öfke patlaması var… Bindirilmiş kıtalara değil sindirilmiş kalabalığa bakın. Bir devir kapanıyor. Az kaldı" ifadelerini paylaştı.