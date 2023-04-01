İnce’den dört sayfalık ‘Neden aday oldum’ açıklaması

Dört adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "muhalefetin oylarını böleceği" gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

“Neden aday oldun” sorusuna yanıt verilen dört sayfalık açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle: