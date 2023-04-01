Bahçeli seçim sonucunu gördü: Erdoğan'ın kurada birinci sırada yer alması hayra işarettir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim yarışına ilişkin 'Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı. Bu hayra işarettir, farkında olmaz lazım' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ afet konutları temel atma ve sosyal konutlar anahtar teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sitemi ile salgınların, sellerin, yangınların "aşıldığını" savunan Bahçeli, depremin de "aşılması" için 14 Mayıs seçimlerine işaret etti. Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pusulada ilk sırada yer almasına ise şu anlamı yükledi:

"Bu seçim 2 kanatlıdır. Birisi Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri ise milletvekilliği seçimi. Bugün cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi. 5 yıla yakın süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başında olan, lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı. Bu, hayra işarettir, farkında olmak lazımdır. 'Bir, bir ileri' diyorum 14 Mayıs'ta."

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