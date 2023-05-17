İnce'den 14 Mayıs açıklaması: 'Çekilmeseydim bu manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim'

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

"Ne söylediysem dinlemek yerine muhalefet var gücüyle sesimi kısmaya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

'Bu manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim'

"Oturdukları yerden sadece tweet atarak, sadece şikayet ederek, sadece WhatsApp gruplarında tartışarak memlekette dönüşüm yapacağını zanneden tatlı su muhalifleri, sanatçılar, yazarlar hep bir ağızdan adaylıktan çekilmemi talep etti bende çekildim. Çekilmeseydim bu manzaranın tek sorumlusu ilan edilecektim. Şimdi herkes 'Muharrem İnce haklıymış' diyor. Evet ama 'Ba'de harabi'l-Basra (Basra harap olduktan sonra)"