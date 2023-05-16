Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2 gün kala seçimlerden çekildiğini açıklayan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltı kararı verilen şüphelilerden 12'si yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurtdışında olduğu, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.