İnce: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek birinci turu ben alırım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "İlk turda kimse kazanamayacak. İkinci turda ben kalacağım. Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım" dedi.

Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi.

- Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. "Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız" diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoşgeldiniz, güle güle' dedim. Bu artniyetli cümle değildi. Onu yanlış yorumlayanlar oldu. Bir tweetle düzelttim ama. Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halilibrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum.

- Deprem Türkiye'yi vurmuş. Euro 20 lira, devlet çökmüş. Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.

'Çekilmemizi gerektirecek bir durum yok'

- Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirlemediler. Erdoğan'a muhalefet edersen teröristsin, 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerektirecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.

'İkinci tura kalırsa ben seçilirim'

- Bu seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Bu bir ön seçim olacak. İkinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan'ın karşısında kolay kazanır, bunu düşünsünler. Ben çok daha şanslıyım Kılıçdaroğlu'na göre. Onu düşünsünler. Dolayısıyla ikinci turu düşünün. Erdoğan'ın karşısında sayın Kılıçdaroğlu mu daha şanslı, ben mi? Bunu herkes vicdanına, aklına, beynine sorsun. İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ben başka bir partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Birinci savaşı geçmeden, ikinci savaşı konuşmam ben. Birinci turda ben kalırsam daha şanslı olurum. Onun için beni destekleyin, Erdoğan'ın karşısında ben olayım diyorum. İkinci tura kim kalırsa o zaman Pazartesi sabahı onu konuşuruz.

- Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz.

- Kılıçdaroğlu partinin eski evlatlarına çağrı yapsaydı. Masanın kurulumu yanlış. 17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, Hazine parası, bütün bunlarla beceriksiz, başarısız olacaksın, sonra diyeceksin ki, 'Muharrem İnce sokağa çıkamazsın, sana baskı kurdururum' diyeceksin. Bunu rahmetli Ecevit'e yaptılar 'bir bölen' dediler. Ecevit iki kere başbakan oldu, ona 'bölücü' diyenler hiçbir şey olamadı.

- Bizi birkaç ay öncesine kadar yok sayıyorlardı. Şimdi oylar astronomik artıyor. Partinin oyunu 11 gösteren var, benim oyumu 14, 16, 17 gösteren var. Benim de elimde verilerim var. Belki de inanmakta güçlük çekebilirler ama internete girdiklerinde her çeşit veriyi görüyorlar.

'Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım'

- Ben Türkiye'yi HDP'nin kıskacındaki Kılıçdaroğlu'na ya da uluslararası kıskaçtaki Erdoğan'a terk etmek istemiyorum. İlk turda kimse kazanamayacak. İkinci turda ben kalacağım. Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım.

- Ben diyorum ki, Erdoğan da olmaz, eski ortakları da olmaz. Ben masayla işim olmaz dedim. Ben CHP'yle ayrı görüşürdüm. Benim önerim, CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Üçü yapsın bunu. Babacan'ı daha önce Yüce Divan'a göndereceğini söylüyordu sayın Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin en çapsız Dışişleri Bakanı diyordu Davutoğlu için. Buradan sonuç alınmaz. Türkiye'ye bir üçüncü yol lazım."