İnce seçim sonrasını işaret etti: 'Vazgeçtik mi? Asla'

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'ne iki gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz" açıklamasını yaptı.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonrasını işaret eden İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!

Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, 'İçimizde Cumhuriyetin neşesi' ile yollara düşüyoruz."

Memleket Partisi'nin Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçiminde iki adayı da desteklemeyeceği belirtilmişti.