İnce: Madem kriz ortamındayız hiçbir siyasi parti hazine yardımı almasın, seçim için de almasın

Partisinin il binasının açılışına katılmak için Nevşehir'e gelen Muharrem İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de “üretim ekonomisine geçilmeden ve kamu ihale kanunu değişmeden yapısal sorunların çözülemeyeceğini savunan Memleket Partisi lideri İnce, iktidar olduklarında turizm, tarım, dijital sanayi gibi çeşitli sektörlerin gelişimine öncelik vereceklerini söyledi.

İllere yaptıkları ziyaretlerde vatandaşın seçim istediğini de sözlerine ekleyen İnce, şöyle konuştu:

"Madem kriz ortamındayız. Hiçbir siyasi parti 2022 yılı için hazine yardımı almasın, seçim için de almasın. Biz nasıl kendi paramızla geziyorsak, onların belediyeleri var, milletvekilleri var. Bu kriz ortamında siyasi partiler hazine yardımı almasın, bu para fakir fukaraya verilsin. Bu bizim önerimizdir. Erken ya da geç, seçim ufukta. Artık kara göründü. Bu iktidar gidici. Muhalefet de erken seçim istiyor ama ortada aday falan yok. Bizim adayımız belli, adayımızı üyelerimiz seçecek. Memleket Partisi üyelerinin önüne sandığı koyacağız. Muharrem İnce de aday adayı olacak. Bizim aday belirleme yöntemimiz demokratik bir yöntemdir. Diğer muhalefet partileri nasıl aday belirler, aday belirleyemeyip bana gelirler, 'sen aday ol' derler mi? Ona da bir şey diyemeyeceğim."