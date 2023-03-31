İnce iki gün sonra açıkladı: Kılıçdaroğlu bana ittifak teklifiyle gelmedi

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyarette kendisine herhangi bir teklifte bulunulmadığını açıkladı.

Ziyaretten iki gün sonra görüşmenin zamanlamasını eleştiren açıklamalarda bulunan İnce, "Memleket Partisi’ne sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir" dedi.

'Siyasi partileri itibarsızlaştırmak bir müzakere yöntemi olamaz'

Partisine yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü belirten İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu sözleri kullandı:

"Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır.

Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.

Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir.

Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır."