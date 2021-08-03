IMF üyesi ülkelere 650 milyar dolarlık kredi sunacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, Covid-19 salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisini onayladı.

Bloomberg'in haberine göre, yeni oluşturulan SDR'lerin IMF üyesi ülkelere fondaki mevcut kotaları oranında kredilendirileceği belirtilen açıklamada, yeni tahsisin yaklaşık 275 milyar dolarının (yaklaşık 193 milyar SDR) düşük gelirli ülkeler de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere gideceği ifade edildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yeni özel çekme hakkı tahsisinin onaylanmasına ilişkin, "tarihi bir karar" değerlendirmesinde bulundu.