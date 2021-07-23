IMF'den ABD için yüzde 7'lik büyüme beklentisi

ABD'nin COVID-19 salgınından ciddi bir şekilde etkilendiği belirten Uluslararası Para Fonu (IMF), azalan vaka sayılarının normal faaliyetlerin devam etmesine izin verdiği ve önemli bir ekonomik destek sağladığını aktardı.

IMF açıklamasında, ABD ekonomisinin 2021'de yaklaşık yüzde 7 ve 2022'de yüzde 4,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

ABD ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, işsizlik oranının bu yıl yüzde 4,4 ve gelecek yıl yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülkedeki enflasyonun ise bu yıl yüzde 4,3 ve gelecek yıl yüzde 2,4 civarında gerçekleşeceği öngörüldü.