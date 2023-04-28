IMF Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 0,3 puan azaltılarak yüzde 2,7’ye çekilirken gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini 0,6 puan artırılarak yüzde 3,6’ya yükseltildi.

“Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm” başlıklı raporun Türkiye ekonomisine ilişkin kısmında, şubat ayında yaşanan depremlerin can kayıplarının yanı sıra yaklaşık 104 milyar dolarlık finansal yük oluşturduğu belirtilirken, "Kamu sektörü muhtemelen önemli kurtarma ve yeniden yapılanma çabalarının maliyetinin çoğunu üstlenecektir" ifadesi yer buldu.

IMF raporunda, depremlerin etkilediği bölgelerdeki yeniden yapılanmanın ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkiyi hafifleteceği öngörüsünde de bulunuldu.

Avrupa'nın büyüme tahmini 0,8'e yükseltildi

IMF raporunda, Avrupa’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak yüzde 0,8’e, 2024 yılı için ise 0,3 puan azaltılarak 1,7’e düşürüldüğü belirtildi.

Raporda, Avrupa’da geçen yılın yarısında enflasyonun hane halkının gelirleri azaltarak büyümenin azaldığı belirtilirken, bu kış aylarında enerji fiyatlarında görülen düşüş ve hükümetlerin verdiği mali desteklerle birlikten resesyondan kaçınmanın mümkün olabildiğine vurgu yapıldı. (AA)