Bloomberg: Merkez Bankası altın satışına şubatta başladı

Merkez Bankası'nın altın rezervi son yedi haftada yüzde 9 düşerken ekonomistler, Bankanın 3 Mart-20 Nisan arasında 72 ton (4,7 milyar dolar) altın sattığını hesaplamıştı.

Bloomberg'in haberine göre Merkez Bankası, rekor seviyeye çıkan altın ithalatını şubat ayında geçici olarak durdurmasının ardından iç piyasada artan altın talebini kendi rezervlerinden karşılamaya başladı.

Altın talebinin artmasında enflasyona karşı kendini korumak isteyen yatırımcılar ile seçim öncesi Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının rol oynadığı belirtildi.

Türkiye'nin altın ithalatı ocakta 68,3 ton ile rekor kırmıştı. İthalat, şubatta 57,5 milyon tona, martta ise 21,7 milyon tona geriledi.