İmbat Madencilik işçilerinden patrona uyarı: 'Taleplerimiz karşılanmazsa iş görmekten kaçınma hakkımızı kullanacağız'
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.10.2026 , 12:09 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 , 12:10
Manisa Soma’da faaliyet gösteren İmbat Madencilik bünyesinde çalışan maden işçileri, maaş ve primlerin geciktirilmesi ile özlük haklarının verilmemesine karşı açıklama yayımladı.
Patronların Ensesindeyiz'in (PE) aktardığına göre, yayımladıkları bildiriyle İmbat Madencilik patronuna 29 Ekim’e kadar süre tanıyan madenciler, "Taleplerimiz karşılanmazsa iş görmekten kaçınma hakkımızı kullanacağız" uyarısında bulundu.
'Kaza denilerek alınmayan önlemlerle arkadaşlarımızı defnettik'
İşçiler tarafından yapılan açıklamada çalışma koşullarındaki ağırlığa dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bizler, senelerdir toprak altında çalışan, bazen gün ışığı görmeden aylar geçiren, bazen 'kaza' denilerek alınmayan önlemler nedeni ile arkadaşlarını defneden, Soma'da İmbat Madencilik'te çalışan maden işçileriyiz. İmbat Madencilik'in patronuna sesleniyoruz: Biz, bu 29 Ekim'i çocuklarımıza hediye alarak, gerçek bir bayram gibi huzurla geçirmek istiyoruz!"
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamanın ancak alın terlerinin karşılığını zamanında almalarıyla mümkün olduğunu vurgulayan işçiler, "Uzun süredir bizi görmezden geldiğiniz, oyaladığınız yetti" diyerek taleplerini şöyle sıraladı:
- "Emeğimizin karşılığı olan ücretlerimiz, sürekli olarak geç ve parçalı yatırılmaktadır. Ücretlerimiz eksiksiz ve tam olarak gününde yatırılmalıdır.
- İkramiyelerimiz, devamlılık ve üretim primlerimiz ile tüm özlük haklarımız zamanında ödenmelidir.
- Önceki dönemde meşru bir şekilde yürüttüğümüz hak arama mücadelemiz bahane edilerek 3 günlük ücretsiz izne çıkarılan tüm işçilerin ücretleri beklemeksizin ödenmelidir.
- Şirket yöneticileri taleplerimizi ilettiğimizde sürekli olarak topu birbirlerine attıklarından, taleplerimizin karşılanacağı taahhüdü bizzat patron tarafından verilmelidir."
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'Ekmeğimizin peşindeyiz'
İmbat Madencilik işçileri olarak yalnızca emeklerinin karşılığı olan hakları talep ettiklerinin altını çizen madenciler, açıklamalarını "iş görmekten kaçınma" uyarısıyla noktaladı:
"Yukarıda ifade ettiğimiz taleplerimiz dışında hakkımızda söylenen, söyletilenler, dedikodular gerçeği yansıtmamaktadır. 29 Ekim 2026 itibarıyla taleplerimizin karşılanmaması halinde yasal haklarımızdan biri olan iş görmekten kaçınma hakkımız başta olmak üzere diğer tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı bildiriyoruz."
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