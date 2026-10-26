İmbat Madencilik işçilerinden patrona uyarı: 'Taleplerimiz karşılanmazsa iş görmekten kaçınma hakkımızı kullanacağız'

İMBAT MADEN İŞÇİLERİ SESLENDİ 👇 https://t.co/Wcrw5kvdxM Bizler, senelerdir toprak altında çalışan, bazen gün ışığı görmeden aylar geçiren, bazen "kaza" denilerek alınmayan önlemler nedeni ile arkadaşlarını defneden, Soma da İmbat Madencilikte çalışan maden işçileriyiz. İmbat madenciliğin patronuna sesleniyoruz; Biz, bu 29 Ekimi çocuklarımıza hediye alarak, gerçek bir bayram gibi huzurla geçirmek istiyoruz! Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak, alın terimizin karşılığını zamanında almamızla mümkündür. Uzun süredir bizi görmezden geldiğiniz, oyaladığınız yetti. Aşağıda zaten hak ettiğimiz, ilettiğimiz taleplerimiz derhal karşılanmalıdır: 1. Emeğimizin karşılığı olan ücretlerimiz, sürekli olarak geç ve parçalı yatırılmaktadır. Ücretlerimiz eksiksiz ve tam olarak gününde yatırılmalıdır 2. İkramiyelerimiz, devamlılık ve üretim primlerimiz ile tüm özlük haklarımızın zamanında ödenmelidir 3. Önceki dönemde meşru bir şekilde yürüttüğümüz hak arama mücadelemiz bahane edilerek 3 günlük ücretsiz izne çıkarılan tüm işçilerin ücretleri beklemeksizin ödenmelidir 4. Şirket yöneticileri taleplerimizi ilettiğimizde sürekli olarak topu birbirlerine attıklarından, tarafından taleplerimizin karşılanacağı taahhüdü bizzat patron tarafından verilmelidir. Bizler İmbat Maden İşçileri olarak işimizin, ekmeğimizin peşindeyiz. Yalnızca emeğimizin karşılığı olan haklarımızı talep ediyoruz. Yukarıda ifade ettiğimiz taleplerimiz dışında hakkımızda söylenen, söyletilenler, dedikodular gerçeği yansıtmamaktadır. 29 Ekim 2026 itibariyle taleplerimizin karşılanmaması halinde yasal haklarımızdan biri olan iş görmekten kaçınma hakkımız başta olmak üzere diğer tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı bildiriyoruz.‼️