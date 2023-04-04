İmar affının neden olduğu sonuçların araştırılmasına dair önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

HDP Grubu, TBMM Başkanlığı’na, imar aflarının neden olduğu sonuçların araştırılması amacıyla önerge sundu. HDP, önergesinin Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesini önerdi.

Önergeye ilişkin konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisine dikkat çekerek, “Bu yıkımın en önemli nedenlerinden biri, denetimsiz bir şekilde yapı kayıt belgesi verilen ve imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak inşa edilen denetimsiz ve kaçak binalardır. Depremin yaşandığı illerde imar affından faydalanma oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. İmar affı, baştan beri aslında bir cinayetti, bir cinayetin altına imza atmaktı, bu karar yanlıştı. Şimdiden sonra elbette yapı denetimi başta olmak üzere bu konuda önemli bir biçimde adımlar atılmalı” dedi.

HDP’nin önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.