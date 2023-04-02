'İmar barışı' reklamının başrolünde oynamıştı: Tepkilerin ardından paylaşımını sildi

AKP iktidarın 2019 yılındaki “imar barışı” reklamında başrol oynayan Hasan Kaçan’ın, merkez üssü Kahramanmaraş depremlerden sonra sosyal medya üzerinden yaptığı ilk paylaşım, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında oldu.

Kaçan, Kılıçdaroğlu’nun dün bir iftar programında çekildiği fotoğrafta seccadeye bastığı fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

“Ey Müslüman... O, üstüne pabuçlarla basılan seccade sensin... Senin kutsalın, bütün değerlerin... Anan, baban, deden, ninen, eşin, evlatların... Senin geçmişin ve geleceğindir çamurlu pabuçlarla hoyratça çiğnenen. Düşman olsa bu hakareti yapmaz. Bu hakaret kabul edilemez” diyen Kaçan, şunları kaydetti:

“Velev ki 'bilmeden' basılmış olsun. Kendi milletinin kutsalını bilmemek daha da fenadır. Bilmek ve olağanüstü hassas olmak zorundasın. Başka inanç biçimlerine gösterdiğin hassasiyetin yüz katını göstermek zorundasın.

Bu fotoğraf yıllar ve yıllar boyu bu aziz millete zulmeden, camilerini ahır yapan, ezanını yasaklayan, kutsallarının üstünde tepinen, inancının düşmanı olan zihniyetin günümüzdeki tezahürüdür.”

Paylaşımını sildi

Kaçan, 50 bini aşkın yurttaşın yaşamını yitirdiği ve binlerce binanın yıkıldığı depremlerden sonra tekrar gündeme gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019'daki “imar barışı” reklamında başrol olarak oynamıştı. Deprem üzerinden geçen neredeyse iki aylık sürede herhangi bir paylaşımda bulunmayan Kaçan'ın, ilk paylaşımının Kılıçdaroğlu eleştirisi olması tepkilere neden oldu.

Kaçan, paylaşımına gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.