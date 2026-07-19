İmamoğlu'nun reddi hakim talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada, son güne bırakılan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunması, yaşanan "süre" tartışmasının ardından “Susma hakkını kullandı” denilerek geçilmişti.

İmamoğlu'nun savunma yapamaması üzerine avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

Avukatlar, söz konusu taleplerinde "4 bin sayfalık iddianamenin ve on binlerce sayfalık ek klasörün kısa sürede incelenerek kabul edilmesinin, duruşmaların yönetiliş biçiminin, savunmalara getirilen süre ve müdahalelerin, tutukluluk değerlendirmelerindeki gerekçelerin ve duruşmaların yürütülüşünün eleştiri konusu olduğunu" ve "bunların birlikte değerlendirildiğinde mahkemenin tarafsızlığı konusunda ciddi kuşku doğurduğunu" belirtti.

Yapılan başvurunun sonuç bölümünde, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini oluşturan başkan ve iki üye hâkimin ayrı ayrı reddi istenirken, talebin kabul edilmemesi halinde dosyanın değerlendirilmek üzere yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesi istendi.

Halk TV'nin haberine göre avukatların talebi reddedildi. 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değişmesi için yapılan başvuru karşılık bulmadı.

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