İBB davasında İmamoğlu’nun avukatlarından reddi hakim başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, mahkeme heyetinin reddini talep etti.

Avukatlar Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin tarafından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan ile üye hakimler Onur Yılmaz ve Ensar Raşit Dağlı’nın ayrı ayrı reddi istendi.

Başvuruda mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve savunma hakkının kısıtlandığı belirtildi.

‘Susma hakkını kullandı’ tutanağına itiraz

Dilekçede, 8 Temmuz’da görülen duruşmada müdafi savunmalarının ardından İmamoğlu’nun beyanda bulunmak istediği ancak mahkemenin bu talebi kabul etmediği kaydedildi.

Yaşanan tartışmanın ardından İmamoğlu’nun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 203. maddesi uyarınca salondan çıkarıldığı ve savunmasını tamamlayamadığı aktarıldı.

Buna karşın duruşma tutanağına İmamoğlu’nun “susma hakkını kullandığı” yönünde kayıt düşüldüğüne dikkat çekilen dilekçede, İmamoğlu’nun savunma yapmaktan kaçındığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Avukatlar, SEGBİS kayıtlarının incelenmesi halinde İmamoğlu’nun savunma yapma iradesinin açıkça görüleceğini belirtti.

‘Mahkemenin tarafsızlığı konusunda ciddi kuşku doğdu’

Dilekçede, İmamoğlu’nun dosyada “örgüt yöneticisi” sıfatıyla 143 eylemden sorumlu tutulduğu hatırlatılarak, diğer sanıkların savunmalarının tamamlanmasını beklemesinin savunma stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin ve on binlerce sayfadan oluşan ek klasörlerin kısa sürede incelenerek kabul edilmesi de eleştirildi. Duruşmaların yönetiliş biçimi, savunmalara getirilen süre sınırlamaları ve tutukluluk değerlendirmelerinde kullanılan gerekçelerin mahkemenin tarafsızlığı konusunda ciddi kuşku doğurduğu savunuldu.

Avukatlar, reddi hakim talebinin mahkeme heyeti tarafından kabul edilmemesi halinde dosyanın değerlendirilmek üzere yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

Davada yargılanan Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten’in avukatları da daha önce savunma sürelerinin kısıtlanması ve mahkemenin tutumu nedeniyle heyetin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü belirterek reddi hakim talebinde bulunmuştu.

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