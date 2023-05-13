İmamoğlu'nun Pendik mitingine katılan gençlere saldırı: AKP'liler CHP'lileri suçladı

Pendik’te Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine katılan CHP’li gençlere bir grup saldırıda bulundu.

BBC Türkçe’ye konuşan CHP’li bir yetkili “Miting sonrası CHP’li gençler sahile doğru yürüyorken AKP’ye ait binanın önünden geçiyorlar. Bu sırada gençlere önce sözlü, sonra fiziki saldırı oluyor” dedi.

CHP’li yetkili, bir gencin kaburgasının kırıldığını ve hastanede tedavi altında olduğunu, bu genç dışında hafif yaralananlar olduğunu kaydetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter’dan “Pendik’teki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın!” mesajını paylaştı.

Provokasyonla suçlanan AKP: Saldırı bize düzenlendi

Pendik Gençlik Kolları Başkanı ve AKP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Muhammet Enes Savaş ise Twitter’dan yaptığı açıklamada Pendik bürolarına bir saldırı düzenlendiğini öne sürdü.