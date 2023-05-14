İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Erdoğan önde çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü ilçesindeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı. İmamoğlu'nun oy kullandığı 2224 numaralı sandıkta 316 seçmen oy verdi.
Saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin bitmesinin ardından açılan sandıkta 2 oy geçersiz sayıldı.
İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Erdoğan 163, Kemal Kılıçdaroğlu 138, Sinan Oğan 12 oy aldı. Çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.