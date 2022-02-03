İmamoğlu'nun MOBESE görüntüsü için Kılıçdaroğlu'nu suçladı: 'Kedinin intikamı...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı çıkışındaki MOBESE görüntüleri AKP tarafından yandaş basına servis edilmişti.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya ilişkin gelen tepkiler sonrası Meclis'te bir konuşma yaptı.

Elitaş, görüntüler dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu suçlayan tuhaf bir konuşma yaptı:

"Sayın İmamoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı bir şey var. Yürüyen merdivene ters binen, yürüyen merdivende ters giden bir kedi paylaşımı var. Bugün ‘Yürüyen merdivende ters giden kimdir ki’ diye sorduğunuzda ilk akla gelen Sayın Kılıçdaroğlu’nun yürüyen merdivende ters gitmesidir, bundan başka var mı? Diyorlar ki ‘Bak Kılıçdaroğlu, sen ters biniyorsun, bir de kedi ters biniyor.’ Sayın İmamoğlu’nun balıkçıdaki görüntüsünü yayınlayan kim? İmamoğlu ‘Ben biliyorum’ diyor. Eğer o bildiği Cumhur İttifakı’ndan herhangi biri olsaydı muhakkak açıklardı, siz de üstüne giderdiniz. Açıklayamadığına göre demek ki ters binen kedi ile ters binen Kılıçdaroğlu’nun intikamı olmuş olabilir, bunu önce kendi içinizde arayın”